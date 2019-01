© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del ChievoVerona Giancarlo Romairone, in un'intervista concessa al TgGialloblu, ha parlato del mercato e di quello che sarà il campionato della sua squadra: "Non dobbiamo dimenticarci che siamo, ma siamo vivi e lo dimostreremo. Per la salvezza sarà un percorso lungo e difficile, ma ne varrà la pena, chi non ci crede scenda ora dalla barca. Non posso fare previsioni sui punti che possono servirci, dobbiamo vivere alla giornata e fare del nostro meglio".