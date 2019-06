Ds Cittadella: "Il Napoli ha fatto una telefonata per Domenico Frare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, ha parlato ai microfoni di Radio CRC dell'interesse del Napoli per Domenico Frare, difensore che si è ben comportato con la maglia dei veneti: "È arrivata una telefonata da Giuntoli per Domenico Frare, ma niente di che, è ancora presto. Se ci sarà realmente un interessamento, si vedrà più in là. Mi ha chiesto le qualità di Fare che è un giocatore moderno, strutturato, veloce, ha una buona gamba. E' tecnicamente attento, diligente. Sa calciare bene con tutti e due piedi, affidabile. Lo paragonerei a Nesta. Non pensavo che si adattasse alla categoria in maniera così naturale e semplice, ha fatto una bella stagione a Pontedera, da quando è stato messo dentro, non ricordo una partita in cui ha sofferto. Ha ampi margini di crescita, ma la Serie A è una categoria diversa e sarebbe la cosa migliore lasciarlo un altro anno al Cittadella".