Arrivano dai microfoni di DAZN alcune dichiarazioni di Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, in merito alle voci sull'interesse nei confronti di Emre Can della Juventus: "Anche io ho letto quest'oggi questa notizia. Manca una settimana alla fine della finestra di mercato ed è probabile che ci siano speculazioni ogni ora. Per quanto mi riguarda la nostra situazione è tale che non siamo costretti a fare nulla. Osserviamo quali situazioni di mercato possono emergere, ma devono essere adatte ai nostri parametri sportivi ed economico".