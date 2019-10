Fonte: Kicker

© foto di Newspix/Image Sport

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato prima della partenza per Milano, dove domani i tedeschi sfideranno l'Inter. Queste le sue parole riportate da FcInterNews.it: "Le due partite contro l'Inter saranno estremamente importanti, si deciderà probabilmente chi avanzerà al prossimo turno".

Cosa pensa dei nerazzurri?

"L'Inter ha investito molti soldi in estate e si è rinforzata parecchio. Ora è una delle migliori squadre italiane. A noi servirà una grande prestazione per fare punti a San Siro".

Quanto peserà l'assenza di Reus?

"Sapevamo non sarebbe riuscito a fare tre partite in una settimana, speriamo possa tornare a disposizione per il derby con lo Schalke 04".