© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic ha parlato al sito ufficiale del club tedesco della sfida contro l'Inter in Europa League: "Sono davvero felice di questo sorteggio. Vogliamo misurarci con i migliori e ora potremo farlo. Tutti nel mondo conoscono l'Inter e giocare a San Siro sarà una grande esperienza per noi. Ma è così, più avanti vai in questa competizione e più avversari affascinanti ti toccano. A volte puoi solo 'pizzicarti' e ammettere che è davvero bello essere a questo punto. Siamo onorati e tutti quelli che hanno a cuore l'Eintracht sanno bene cosa questa sfida significhi per il club".