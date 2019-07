DS Empoli su Bennacer: "Al Milan lo adoreranno, lotta come Gattuso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ismael è un guerriero, i tifosi del Milan lo adoreranno", così Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli ha parlato di Bennacer, vicino al passaggio al Milan: "Abbiamo dei buoni osservatori in giro per l’Europa e quando troviamo il profilo giusto cerchiamo di non farcelo scappare. Certo, per Bennacer abbiamo fatto parecchi viaggi. Siamo felici per lui, felici del suo successo. Bennacer è curioso, anche tatticamente, è simpatico, aperto. All’interno del gruppo tutti lo hanno amato, perché non si risparmia mai. Vuole arrivare in alto e ci arriverà. Credo che oggi possa soltanto ringraziarci, perché Empoli per un giovane è un bel posto per crescere e lui ha tanti margini di miglioramento", ha detto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Inoltre Accardi ha paragonato Bennacer a Gattuso: "Qui all’Empoli è andata così, anche Krunic è nato trequartista e poi è cambiato. Al nuovo tecnico del Milan piacciono quelli che hanno visione di gioco, che sanno palleggiare e possono fare più ruoli. Da questo punto di vista direi che è un nuovo Gattuso. Ho in mente un’azione contro la Fiorentina: Ismael recupera palla. un avversario gli piomba addosso e gli fa un taglio sulla tibia. Lui si rialza e va ancora a recuperare il pallone. Poi gli abbiamo dato sette punti di sutura. Al pubblico di San Siro piacerà: i tifosi, in qualsiasi club, vogliono vedere giocatori che lottano e sudano".