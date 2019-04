Ds Empoli: "Sul Napoli vittoria meritata. Caputo grande colpo"

© foto di Federico De Luca

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto nel Live Show di MC Sport: “Per la vittoria di ieri bisogna fare i complimenti a tutti dall’allenatore ai giocatori passando per lo staff, hanno preparato la partita alla perfezione. E’ normale quando incontri queste grandi squadre affrontarle nel miglior modo possibile e ieri l’Empoli ha fatto una grande prestazione. Il campionato è ancora lungo ma ieri i ragazzi si sono meritati la vittoria”.

Il ritorno di Andreazzoli e la gara di Torino contro la Juventus hanno dato consapevolezza all’Empoli?

“Noi crediamo molto che in Serie A ciò che fa la differenza è la mentalità e in questo Andreazzoli è molto bravo e i ragazzi lo seguono alla perfezione e poi tutto questo si vede in campo”.

Il bilancio del mercato di gennaio qual è?

“Sì per noi sì perché abbiamo cercato di mettere a disposizione dell’allenatore quei giocatori capaci di ricoprire più ruoli. Anche quando c’è stato il cambio in panchina Andreazzoli sta allenando dei ragazzi con qualità importanti. Lui stesso mi ha parlato dei giocatori in maniera positiva”.

Qual è il segreto che da calciatore avevi sentito e che adesso da ds hai ritrovato proprio a Empoli?

“E’ tutto diverso. Quando si gioca e sei calciatore sei molto concentrato su quello che devi fare, mentre quando passi dall’altra parte la tua persona diventa secondaria, devi gestire tante situazioni a cui prima non pensavi. La cosa che mi accomuna a quando facevo il calciatore è la grande passione che ho nei confronti di questo sport”.

Nel prossimo mese l’Empoli affronterà Udinese, SPAL e Bologna. Passerà dagli scontri diretti la salvezza dell’Empoli?

“E’ un discorso un po’ prematuro ma queste partite hanno un’importanza rilevante. Ora siamo concentrati nel preparare al meglio la partita di domenica contro l’Udinese”.

Caputo è una scommessa vinta da parte vostra?

“Ciccio merita tutto quello che oggi sta raccogliendo. E’ un ragazzo straordinario e un professionista esemplare, cerca sempre ogni giorno di migliorarsi e siamo contenti di aver fatto su di lui un investimento importante l’anno scorso in Serie B. Sta facendo un campionato straordinario in Serie A e per questo ce lo coccoliamo e ce lo teniamo stretto”.

Qual è invece il suo pensiero sulla stagione di Di Lorenzo?

“Per quello che faceva intravedere ogni giorno è un giocatore che è arrivato tardi ma ha sempre avuto le capacità e adesso le sta dimostrando”.

Sarà complicato tenere a bada le tante richieste che si svilupperanno in estate per Di Lorenzo?

“No perché l’Empoli è rinomata per prendere giocatori, farli crescere e poi rivenderli. Siamo orgogliosi di tanti giocatori che in estate saranno oggetto di mercato”.

Da un punto di vista mentale Traorè e Rasmussen hanno gestito nel miglior modo possibile l’operazione con la Fiorentina?

“Apparentemente lo hanno gestito molto bene poi è chiaro che essendo ragazzi giovani qualcosa avrà inciso anche in maniera inconscia. Vedendo le ultime prestazioni di Traorè, a parte il periodo di mercato, ha ripreso benissimo il cammino”.

La stupisce vedere Bennacer al quinto posto in Serie A per palloni recuperati?

“Non mi stupisce perché in allenamento ne recupera anche di più. E’ una sua caratteristica che lui ha. Bennacer è un giocatore straordinario, dinamico, tecnico e ha ancora margini di crescita. Non mi stupisce il suo rendimento”.

L’Empoli ha raccolto quattro punti nelle prime tre gare di Andreazzoli, poi con il cambio ha ottenuto dieci punti nelle prime quattro con Iachini e adesso con il ritorno di Andreazzoli sei punti in tre giornate. E’ un caso?

“Magari il mix che abbiamo costruito tra giovani ed esperti ci ha aiutato. Magari l’incoscienza della giovane età davanti a determinate situazioni ti fa fare cose straordinarie, importanti. Mentre gli esperti hanno gestito al meglio queste situazioni e i cambi che ci sono stati in panchina. Si sono sempre messi in discussione facendo sempre il massimo”.

Classifica, dall’undicesima in giù sono tutte in corsa per la salvezza?

“Sì perché la quota salvezza si è alzata. A noi non piace fare calcoli e sappiamo che dobbiamo fare più punti possibile senza guardare la classifica e senza fare statistiche che spesso nel calcio vengono sconfessate o ribaltate”.

Qual è il movimento di mercato più soddisfacente della sua esperienza?

“Caputo è stato un colpo straordinario per la Serie B anche perché avevamo una concorrente da dover battere e alla fine siamo stati bravi a lavorare di squadra e a portare Caputo che era già convinto del nostro progetto. E' stato un colpo importante e si è rivelato tale per quello che sta esprimendo”.