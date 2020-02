Ds Fiorentina: "Rinnovo Chiesa? Niente pressioni, sarà incontro sereno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'incontro sarà una cosa serena, avverrà nel momento giusto". A parlare così è il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, che ai microfoni di Lady Radio ha fatto il punto - tra le altre cose - anche sulle tempistiche e le modalità del rinnovo di Federico Chiesa: "Ci siamo parlati più volte e quando arriverà il momento ci metteremo a sedere e decideremo il nostro futuro insieme. Noi lavoriamo per costruire qualcosa di importante. Chiesa? Il mercato fatto non deve essere un messaggio per lui. Ma per tutti. Lui si sta comportando bene e non vogliamo mettere altre pressioni al ragazzo. Siamo contenti dopo l'ultimo incontro che c'è stato".