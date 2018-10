Ds Fluminense, messaggio alla Fiorentina: "Gilberto vuole rimanere"

© foto di Federico De Luca

L'uomo mercato del Fluminense, Paulo Angioni, ha parlato a NETFLU del futuro di Gilberto, terzino in prestito dalla Fiorentina al Tricolor. Un futuro non garantito, visto che il ragazzo è in prestito. "Ma ha voglia di rimanere -ha spiegato il dirigente-. Il problema sarà capire cosa vorrà fare la Fiorentina. Non so come reagirà, io spero che rimanga e la cosa importante è che vuole farlo anche lui".