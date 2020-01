© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'ufficialità del passaggio di Valon Berisha dalla Lazio al Fortuna Dusseldorf, arrivano anche le dichiarazioni del ds del cklub tedesco, Lutz Pfannenstiel, in merito alla buona riuscita dell'operazione: “Siamo molto felici di essere riusciti ad acquistare Valon. Con il suo stile di gioco fantasioso ci darà la creatività che finora mancava. Speriamo anche che possa essere in grado di segnare tanti gol da centrocampo. Sono sicuro che non ci vorrà molto tempo per il suo ambientamento, ci aiuterà rapidamente", le parole riportate dal sito ufficiale del club.