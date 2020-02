© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista rilasciata a Telenord, il ds del Genoa, Francesco Marroccu, è intervenuto anche sul caso Agudelo : "Se il Genoa non avesse ottemperato alle regole il Genoa sarebbe stato penalizzato. Non replico al presidente dell'Atletico Hulia. Dico solo quello che avviene in Italia e in Europa e il Genoa ha rispettato le leggi".