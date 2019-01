© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa che ha detto: “Prandelli ha grande esperienza, ha fatto grandi cose e dopo una piccola pausa, si sta rilanciando nel Genoa e non abbiamo dubbi sulla sua affidabilità. Kouamé sta facendo molto bene qui a Genova e, nonostante sembra giochi da sempre nel campionato italiano, è solo al suo primo anno di Serie A. Ha qualità e tanti estimatori: è seguito da tanti club e tra questi c'è il Napoli. Sarà determinante l'intervento dei due presidenti, se le cose dovessero andare avanti. In questa fase si parla tanto, poi gli ultimi giorni saranno determinanti nel mercato, come sempre accade", le sue parole.