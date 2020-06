Ds Independiente sul possibile ritorno di Biglia: "Magari fosse possibile"

Jorge Burruchaga, direttrore sportivo dell'Independiente, ha commentato le voci su un possibile ritorno in Argentina di Lucas Biglia: "Di Biglia non abbiamo parlato però ha una grande esperienza. Come potremmo non volere un suo ritorno? Certo che ci farebbe piacere. Magari!".