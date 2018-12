© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds dell'Inter Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport, si è raccontato tra passato, presente e futuro nerazzurro. Questa la prima anticipazione delle sue parole: "Ritorno di Mourinho? Non è un'ombra, e non mi sorprende che se ne parli di questi tempi dove tutto è mediatico e tutti hanno bisogno di dire qualcosa. Noi lavoriamo in maniera più razionale, ci facciamo prendere poco dall'emotività. Il nostro progetto è da un anno e mezzo con Spalletti e andrà avanti con lui per tanti anni".

Sugli obiettivi di Suning: "Suning è ambiziosa, vuole che l'Inter torni a vincere, non che si accontenti di essere seconda, terza o quarta. Quello che possiamo dire alla nostra gente è che stiamo lavorando duramente per far tornare l'Inter a vincere il più presto possibile".

Sul sogno Modric: "Non ci credevo fino in fondo, ma al tempo stesso non vedo perché non sognare. Mi limitai a dire: 'Noi siamo qui, se il Real Madrid pensa si possa realizzare possiamo parlarne'. Ma conoscendo le nostre possibilità, non ce la sentivamo di iniziare una trattativa. Se può tornare come idea? Parliamo di calciatori talmente importanti e di qualità, nel calcio non puoi dire mai a niente".