Intervistato in esclusiva da Sky Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato anche di Beppe Marotta: "Il mio lavoro non è mai cambiato. Al di là della conoscenza e stima reciproca che c’è da tantissimi anni, io so che è un amministratore delegato. A differenza degli amministratori delegati che ho avuto in passato, Marotta è un amministratore delegato che ha una conoscenza dell’area sportiva. Io cercherò di beneficiarne di questo".