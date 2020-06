Ds Lecce: "Contrario alle 5 sostituzioni, ma lo abbiamo accettato senza problemi"

In una lunga intervista rilasciata durante la trasmissione Passione Giallorossa, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha fatto il punto sulla situazione in casa giallorossa: "È una situazione che inizialmente ci preoccupava - le parole riportate da tuttocalciopuglia.com - perché i nostri atleti non sono delle macchine, sono umani. Non è come riattaccare i fili. La situazione sotto quest'aspetto ha trovato una squadra che ha grandi motivazioni, l'allenatore li sta motivando tantissimo, sta cercando di fare del proprio meglio per riannodare i fili e per ritornare quelli che eravamo prima del coronavirus. Nonostante le ultime due partite, la nostra squadra era in salute, stava facendo molto bene".

L'emergenza coronavirus ha portato tante novità in Serie A, tra cui quella delle cinque sostituzioni: "Credo che le regole vadano applicate a inizio torneo e non debbano essere cambiate. In Serie C era una regola ben accetta, avevamo una rosa ben ampia. Ma in corso d'opera non sono d'accordo con il cambio delle regole, il Lecce è l'ultima arrivata in Serie A e non ha una rosa come le altre. Sotto questo aspetto possiamo essere penalizzati, ma lo abbiamo accettato senza problemi. Non è quello il problema".