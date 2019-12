© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha fatto il punto sul prossimo mercato di gennaio che attende la formazione salentina nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: "È certo che il presidente ha la voglia e la necessità intima di fare il possibile, sfiorando l’impossibile, per darci gli strumenti per salvare la squadra. Io sono su questa barca dalla C, e sono al loro fianco per combattere. Cerchiamo calciatori forti. Principalmente lavoreremo su centrocampo e difesa, davanti invece abbiamo delle importanti garanzie".