Ds Lecce: "Felice per l'arrivo di Farias, è stata una trattativa lunga"

Giornata di presentazione per Diego Farias, neo attaccante del Lecce arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Al suo fianco in conferenza, anche il ds del club, Mauro Meluso, che ha sottolineato la soddisfazione per la buona riuscita della trattativa: "Siamo felici perché è stata la prima trattativa condotta per il nuovo anno e siamo riusciti a portarla a termine. Ringrazio anche il suo agente, Mariano Grimaldi. È stato un affare lungo, concluso dai due presidenti. Arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. C'è comunque un diritto di riscatto".

