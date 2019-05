© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport le ultime sul futuro di Fabio Liverani. L'allenatore, dopo il supercampionato sulla panchina giallorossa, ha diversi estimatori: “Tutto può accadere. Fabio è sincero, limpido, trasparente anche nel rapporto con la squadra. Ci ha raccontato di aver incontrato casualmente la Lazio, in partenza per Torino, all’aereoporto di Fiumicino. Ha ribadito che, se mai ci fosse qualcosa di concreto, avviserebbe il presidente e me. Se mollasse? Sarei dispiaciuto, non deluso. Capirei. Dinanzi all’occasione della vita, farebbe altre scelte“.