Ds Lokomotiva Zagabria: "Majer vuole solo la Samp. No alla Dinamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bozidar Sikic, direttore sportivo della Lokomotiva Zagabria, ha rilasciato un'intervista a Sportske Novosti nella quale si è soffermato sulla situazione del fantasista Lovro Majer, gioiellino e speranza del calcio croato, che secondo le ultime indiscrezioni aveva rifiutato la destinazione Dinamo Zagabria, della quale la Lokomotiva è da tanti anni ormai una sorta di serbatoio, per puntare alla Serie A, in particolare la Sampdoria: "Ho parlato da poco con Lovro e il suo desiderio più grande, allo stato attuale delle cose, è andare in Italia. Un trasferimento alla Dinamo non è nei suoi pensieri, lui vuole andare alla Sampdoria e lo farà se pagheranno la cifra di 6,5 milioni che abbiamo concordato. Per me è un errore, perché salterebbe un passaggio fondamentale nel suo sviluppo. Sento la gente dire che ha rifiutato la Dinamo perché i genitori tifano Hajduk ma non risponde a verità. Credo che il trasferimento comunque possa essere completato nella prossima settimana: si tratterebbe di un incasso da record nella storia del nostro club".