Ds Ludogorets su Despodov: "Prestito gratuito dal Cagliari. C'è una clausola per acquistarlo"

Il direttore sportivo del Ludogorets Razgrad Georgi Karamandjukov nella giornata di oggi ha parlato dell’arrivo dal Cagliari di Kiril Despodov dopo che sui media bulgari erano circolate le cifre dell’affare – 500mila euro di prestito e contratto da 50mila euro al mese (circa 600mila euro l’anno) al giocatore che diventerebbe così il più pagato del campionato – smentendo seccamente le voci: “Il prestito è stato gratuito, non abbiamo pagato nulla al Cagliari per averlo, ma abbiamo inserito una clausola per il suo acquisto che è piuttosto alta per i nostri standard. Per quanto riguarda lo stipendio posso affermare che è molto inferiore a quello di cui si legge sui media”.