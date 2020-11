Ds Palmeiras: "Empereur felice di tornare in Brasile. Riscatto? Dipende tutto da lui"

Il direttore sportivo del Palmeiras Anderson Barros intervistato da Calciohellas.it ha parlato dell’arrivo di Alan Empereur dal Verona e delle condizioni per il suo riscatto: “Lo abbiamo scelto per le sue caratteristiche visto che è un centrale mancino con esperienza e un buon bagaglio di conoscenze tattiche. La trattativa è nata la scorsa settimana su precisa richiesta del nostro allenatore. Arriva dopo tanti anni nel calcio italiano e speriamo che possa far bene in un grande club come il nostro. - continua Barros – Empereur è contento di tornare in Brasile, ha subito manifestato gradimento per questi club. Giocherà qui per i prossimi 8 mesi e speriamo che possa fare bene. Sul riscatto dipende molto da lui, dalle sue prestazioni, perché se farà bene il Palmeiras sarà felice di investire su di lui”.