Ds Parma: "Contratti sono un problema che non può essere risolto dai singoli club"

vedi letture

Nella sua intervista a Sky Sport, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato anche della possibilità che i contratti debbano essere prolungati oltre il 30 giugno: "Ci sono da sistemare i contratti. Kulusevski, Regini e Radu sono a scadenza, ma non devo essere io a convincerli a restare anche dopo la fine del contratto. Non capisco perché debbano essere i dirigenti a trovare un accordo se la stagione non è finita, ma se la Juventus dovesse dire a Kulusevski di non giocare, perché dovrebbe farlo con la maglia del Parma? Servono regole chiare che vadano bene per tutti".

Clicca qui per l'intervista completa.