© foto di Andrea Cantini

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato così a pochi minuti dal match contro il Torino: "Non è un momento facile, ma sono momenti che possono capitare. Non dobbiamo farci prendere dalla smania di avere tutto e subito. Gli infortuni ci penalizzano, ma non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili per centrare l'obiettivo salvezza".