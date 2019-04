Ds Parma: "Inglese? Per la permanenza punto sulla sua volontà"

Ospite dei microfoni di RaiSport, Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato del momento del club ducale alla viglia del match contro il Milan in programma domani: "I dirigenti sportivi stranieri in Italia? Sono contento di rappresentare il Parma a livello sportivo, ma credo che sia normale la volontà di migliorarci anche per difenderci dalla concorrenza estera. Inglese? E' un giocatore importante per il Parma e la mia speranza per trattenerlo è la sua volontà di rimanere con noi. Anche se a favore del Napoli c'è un controriscatto. Bruno Alves vicino alla Juve a gennaio? Lo avevano richiesto e per noi è un giocatore importante. E' il nostro capitano. C'è stata questa opportunità ma sono arrivate anche altre richieste che ci hanno preoccupato un po'. Poi tutto si è risolto per il meglio, mantenendo la parola circa un rinnovo per un'altra stagione. Balotelli? E' un giocatore importante, che pensavo potesse fare bene a Parma. Mai direi ma, ma non vi nascondo che sono molto contento di chi oggi compone l'attacco del Parma. Il Milan? Gattuso sta dando il massimo per la sua squadra da tecnico come da calciatore. Mi auguro che ottenga il massimo dei risultati possibili, evitando però la gara di domani. Sarà battaglia, una gara vera dove cercheremo di dare del filo da torcere al Milan. Dispiace che arriviamo a questo match con defezioni importanti per una squadra che deve salvarsi. Obiettivi di altro livello che ho sentito circolare erano solo chiacchiere che non hanno fatto bene".