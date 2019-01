© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite de la redazione de LaLazioSiamoNoi.it il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato così dell'affare in corso coi biancocelesti per Martin Caceres: “Io non lo so se sia ai dettagli Caceres con il Parma, con la Lazio non ho mai parlato. Lo ritengo comunque un ottimo giocatore, sarebbe buono per noi. Con l’agente dell’uruguaiano c’è già stato qualche contatto, vediamo che succederà. Il suo profilo rientra nei parametri del Parma. Della Lazio non ci interessano altri giocatori in uscita”.