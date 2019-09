© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi istanti dall'inizio dell'incontro tra Udinese e Parma, il ds dei crociati Daniele Faggiano è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Cerchiamo sempre di complicarci il lavoro, un anno una cosa, un anno l'altra, si cambiano gli orari in corsa, chiusura dalle venti alle ventidue. C'è gente che domani gioca nelle categorie inferiori. Secondo me qualcosa si dovrebbe fare, questo è e ce lo teniamo, ho fiducia in Gravina e cercheremo di migliorare tante situazioni che si possono aggiustare".