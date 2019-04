© foto di Andrea Cantini

Intervenuto in mixed zone dopo la partita di Reggio Emilia, il ds del Parma Daniele Faggiano parla così della crescita delle rivali: "La SPAL, per esempio, non era quella del girone d’andata. Vincere con la Roma, sia in casa che in trasferta, come ha fatto la SPAL, non è semplice ed è dimostrazione di forza, di una squadra che disputa da due anni la Serie A, composta da giocatori validi. Il Bologna, che già aveva un’ottima squadra, a gennaio ha fato un bel mercato. Noi eravamo pronti a lottare sino alla fine, come stiamo facendo”, le parole raccolte da ParmaLive.com.