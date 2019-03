Fonte: parmacalcio1913.com

Intervistato da Tv Parma, il ds del Parma Daniele Faggiano è tornato a commentare anche il 'caso Sepe', confermando l'intenzione dei ducali di riscattarlo dal Napoli: "Alcuni tifosi dopo Parma-Napoli se la sono presa con Sepe. Luigi è un ragazzo forte e sensibile, arrivato qui con lo stimolo giusto. Stiamo cercando anche di riscattarlo nei termini e nei modi in cui possiamo arrivare. Alcune frasi che ho letto e ho sentito non fanno bene al Parma e al calcio. È stato mancato di rispetto a Sepe e al Parma dopo la gara con il Napoli, ci sono cose sulle quali non si scherza. E qui invece di spegnere il fuoco siamo a volte capaci addirittura di alimentarlo. A fine partita è tornato indietro a recuperare il suo asciugamano, i tifosi del Napoli lo hanno salutato e lui cosa doveva fare? Girarsi dall’altra parte? C’è anche il rispetto, senza dimenticare che lui è nato a Napoli. Quando il Parma perde, Gigi è il primo ad arrabbiarsi e ad incitare i compagni ad andare sotto la curva del Parma. Siamo incappati tutti quanti in una giornata storta, pure all’andata abbiamo perso e secondo me facendo pure peggio. Lui comanda la difesa sempre, sembra un ragazzo che non parla ma aiuta la squadra sempre”.