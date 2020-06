Ds Parma: "Sempre temuto stop definitivo della A, conseguenze sarebbero state enormi"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato ai taccuini di AS della ripresa del campionato: "Ho sempre temuto uno stop definitivo del campionato, le conseguenze sarebbero state enormi. Tuttavia, se si è ricominciato a lavorare nelle fabbriche e negli uffici, anche il calcio può ripartire - riporta Parmalive.com -. Un'operazione Kulusevski con giovani di Barcellona o Real? Potrebbe essere, ma non è semplice. Non è molto redditizio per noi prendere giovani in prestito. L'ideale sarebbe farli crescere in casa e poi venderli".