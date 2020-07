Ds Parma: "Sepe, Grassi e Inglese? Era già scattato il riscatto. Gervinho vorremmo tenerlo"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei riscatti della formazione gialloblu dal Napoli: "Sepe, Grassi e Inglese riscattati? Era già scattato il riscatto. I nostri rapporti col Napoli sono ottimi, ma la squadra azzurra non è venuta a Parma a perdere - riporta TuttoNapoli.net -. Abbiamo fatto una partita accorta, ma non c'entrano nulla i riscatti, che erano obbligatori. Con il Napoli non abbiamo parlato di mercato, eravamo tutti tesi per la partita. Gervinho? E' un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole deve venire a chiedercelo e bisognerebbe vedere se Gervinho vorrà andare".