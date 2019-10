Ds Parma: "Squalifica Scozzarella non il massimo un giorno prima della gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, si è concesso ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match tra i crociati e l'Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni: "Questa squalifica di Scozzarella non mi fa impazzire. Non è mai bello. Se ha sbagliato è giusto che paghi, ma nel turno infrasettimanale non è il massimo saperlo un giorno prima".