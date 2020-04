Ds Parma sul 'caso Gervinho': "Qualcuno del suo entourage voleva l'addio. Non lui"

Sul suo account Instagram ParmaLive.com, canale del network di TMW dedicato al club ducale, ha ospitato il ds del club gialloblu Daniele Faggiano. Ecco lo stralcio delle sue dichiarazioni legate al caso legato alla permanenza di Gervinho durante il mercato di gennaio: “Quando vuole una cosa la ottiene. Ero nervoso, ti dico solo che il giorno dopo dovevamo andare a Cagliari, ed è stata la prima partita del Parma che non ho visto. Non so se era lui che volesse andare via, ma neanche i procuratori. Penso a qualcuno del suo entourage. Il ragazzo non è andato perché ha firmato tardi, se lui avesse voluto andare avrebbe potuto firmare al mattino”.