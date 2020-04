Ds Parma: "Taglio stipendi per senso del dovere. La ripresa? Di recente non si è capito nulla"

vedi letture

Sul suo account Instagram ParmaLive.com, canale del network di TMW dedicato al club ducale, ha ospitato il ds del club gialloblu Daniele Faggiano. Ecco lo stralcio delle sue dichiarazioni legate al momento del calcio italiano:

Sulla decisione di tagliare una mensilità ai tesserati: “E’ stata fatta per un senso di dovere verso la nazione, verso tutti, i tifosi del Parma e del calcio in generale. E’ stata una scelta ponderata, voluta da tutti”.

Sul possibile ritorno in campo a giugno: “Non mi esprimo, negli ultimi tempi non si è capito nulla. Tante parole, tutti cercano di fare qualcosa, però dare una data è azzardato. Noi aspettiamo, cerchiamo di andare avanti senza chiacchierare”.

Sull’attuazione dei protocolli sanitari imposti dalla FIGC: “Già dai primi di marzo abbiamo sanificato il centro. Non dobbiamo pensare solo a noi, anche la Juventus non è pronta per una cosa del genere. Noi dovremo prendere delle camere d’albergo vicino a Collecchio, con ascensore ed entrata appositamente solo per noi, e due piani”.