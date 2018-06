Ds Parma: "Vogliamo tenere Insigne e Ciciretti. Balo? Costa troppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, interpellato durante la trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione e dei rapporti con i partenopei: “Vogliamo salvarci allestendo una buona squadra. Siamo in buoni rapporti col Napoli. Parleremo con loro se sarà possibile trattenere Ciciretti, Anastasio e Insigne. Sappiamo bene che messaggio dobbiamo far passare, siamo ripartiti dalla Serie D e non è stato facile. Per Insigne vedremo cosa fare mentre Balotelli è un giocatore importante e potrebbe anche finire a Napoli. E’ un giocatore che non si discute, ma ha un ingaggio alto e non possiamo permettercelo”.