Ds Real Sociedad: "Niente Napoli e City per Rulli, resta con noi"

© foto di J.M.Colomo

Brutte notizie per il possibile arrivo a Napoli del portiere Geronimo Rulli. Il Direttore Sportivo della Real Sociedad, Javier Perez, è stato contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riferendo: "Rulli sarà il portiere della Real Sociedad per l'anno prossimo. Il Manchester City non eserciterà la clausola rescissoria".