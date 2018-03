Ds Roma: "Alisson? Non parliamo di rinnovo, ha 4 anni di contratto"

Le sue parole a Premium Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, a pochi minuti dal match col Torino è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Per me la Roma ha la qualità e la mentalità per fare risultati come quelli della Juventus, penso che possiamo riuscirci".

Su Schick: "Non ha margine zero di errori questa sera, è un giocatore importante per noi, lui sta facendo un percorso logico, è arrivato in una squadra importante dove il livello si è alzato, come ha detto ieri il mister Schick si sta allenando bene ogni giorno e siamo convinti che stia tornando il giocatore che tutti conosciamo".

Sul Alisson: " Il tifoso della Roma deve essere contento di avere un portiere del livello di Alisson, noi siamo molto soddisfatti di avere con noi Alisson, speriamo possa restare tanti anni. Rinnovo con Alisson a fine stagione? Lui ha ancora 4 anni e non ha alcuna clausola e non la inseriremo, ora dobbiamo concentrarci sulle partite che abbiamo, non è il momento di parlare di niente".