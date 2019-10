© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del match di domani contro il Napoli Cristoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "I prossimi due match contro il Napoli saranno davvero tosti. Affronteremo ancora una volta una delle migliori squadre in Europa, con grandi calciatori e un grande allenatore. L'anno scorso abbiamo dimostrato che possiamo batterli. La nostra filosofia è' quella di giocare in maniera vincente, sia in ambito nazionale che internazionale, concentrandoci particolarmente sui giocatori più giovani. Proviamo sempre a portarli qui al Red Bull Salisburgo migliorarli e metterli nelle condizioni di compiere un altro step importante nella loro carriera, andando a giocare in campionati più blasonati quando saranno pronti. E' qualcosa che ha funzionato abbastanza bene negli ultimi anni".