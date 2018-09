Ds Samp: "Rinnovo di Praet? Faremo di tutto per prolungarlo"

© foto di Federico Gaetano

Carlo Osti, ds della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine dell'amichevole con lo Spezia in programma questo pomeriggio: "Siamo qui per ricordare due grandi tifosi dello Spezia scomparsi otto anni fa e l'incasso sarà devoluto alle vittime della tragedia del Ponte Morandi. La nuova Sampdoria? Dopo la gara di Udine era importante capire come avremmo affrontato una big come il Napoli. Abbiamo fatto la partita perfetta, tutto è andato bene, ma sappiamo che il campionato è ancora molto lungo. Dobbiamo capire come migliorare rispetto al passato, soprattutto fuori casa. La gara di Frosinone in questo senso sarà importante anche se rimane comunque un singolo match. La squadra è stata rinnovata, con alcuni elementi che dovranno essere aspettati. Il rientro di Praet e le chance di rinnovo? Dennis ha un contratto con noi fino al 2020, è un giocatore importante per noi e faremo sicuramente di tutto per prolungarlo. C'è sarà tempo per confrontarci. Quagliarella? Fabio è un grande campione e questi sono giocatori senza tempo. Sono immortali. Siamo felici di averlo riportato alla Samp e mi auguro che possa rimanere con noi il più a lungo possibile".