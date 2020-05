Ds Sampdoria: "Alcuni calciatori prenderanno anche il 30% del loro valore. Ranieri resta"

vedi letture

Il ds della Sampdoria Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 facendo il punto sulle conseguenze del Coronavirus: “Il ridimensionamento? Per l’idea che mi sono fatto io riguarderà tutti, i giocatori medi ma anche i top. I grandi club avranno sicuramente minori ricavi, quindi riguarderà tutti. Finché non ci sarà una vera ripresa penso che sia difficile capire come inciderà questa pandemia sul mercato. Penso inciderà in modo notevole, alcuni calciatori perderanno anche più del 30% del loro valore. Ranieri? Ha un contratto in essere, siamo contenti di avere un rapporto con lui perché ha capito in breve tempo la situazione, si è adattato e sta facendo un ottimo lavoro che mi auguro possa proseguire anche il prossimo anno partendo dall’inizio”.

Qui le dichiarazioni integrali.