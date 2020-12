Ds Sassuolo: "Vogliamo tenere Maxime Lopez. Obbligo di riscatto alla 20^ presenza"

vedi letture

Il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ha parlato a Eurosport soffermandosi sulla situazione e sul futuro di Maxime Lopez, centrocampista arrivato in neroverde in estate dall’Olympique Marsiglia che sta ben impressionando nei primi mesi italiani: “Vogliamo tenerlo al termine della stagione, si tratta di un prestito con obbligo di riscatto con condizioni precise. Secondo me, le condizioni saranno soddisfatte per entrambi. L'obbligo scatta a 20 presenze? Sì (oggi è a 9, ndr)”.