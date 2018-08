DS Siviglia: "Gonalons in prestito, parleremo con la Roma del riscatto"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Joaquin Caparròs, direttore sporrtivo del Siviglia, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Maxime Gonalons, specificando le modalità con cui è stato effettuato l'acquisto: "E' una cessione per una stagione, in prestito. Con la Roma abbiamo ottimi rapporti, alla luce della presenza del nostro ex direttore Monchi, e parleremo a fine stagione per un eventuale riscatto. Un calciatore come Maxime ci mancava".