Monchi, attuale ds del Siviglia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di mercato. Tra i tanti temi di mercato spazio anche a Luis Alberto: "Non voglio parlare di giocatori che non sono del Siviglia, rispetto la Lazio. È soltanto una voce di mercato, preferisco non rispondere. Vedremo come sarà composta questa squadra".