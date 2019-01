Ds Siviglia: "Seguivamo Rog da diverse stagione, è il profilo giusto per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joaquin Caparros, direttore sportivo del Siviglia, nel corso della presentazione di Marko Rog ha risposto alle domande della stampa, a partire proprio dall'acquisto in prestito del giocatore che resta di proprietà del Napoli: "Seguivamo Rog da diverse stagione. Ci darà maggiore competitività, è il calciatore che ci serviva e, come ha detto il calciatore, ci aveva altre offerte ma ha deciso di venire al Siviglia. E' il profilo giusto per noi. E' un giocatore che può adattarsi in varie posizioni in campo, ci servirà molto".

Perché prestito secco e nessun diritto di riscatto? "Non siamo riusciti ad inserirla, ma ora è un giocatore nostro e c'è un'opzione preferenziale per noi. Eravamo interessati a lui e ce lo siamo presi comunque. E' un acquisto per il presente e magari per il futuro. Abbiamo tanti calciatori di livello, non vedo altre rose così equilibrate dal punto di vista del valore degli interpreti