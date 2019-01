Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha trovato l'esterno destro che si alternerà con Marusic per il resto della stagione: è Romulo, che arriva dal Genoa. Quello di Manuel Lazzari resta comunque un nome papabile per giugno, che però richiederebbe un esborso importante. Lo conferma ai microfoni di Sky Sport il ds della Spal Davide Vagnati, che parlando del futuro del suo gioiello ha dichiarato: "Il nostro primo pensiero è quello di salvarci, Manuel è fondamentale per noi. Se a giugno ci saranno opportunità importanti per lui le prenderemo in considerazione, è un ragazzo che merita palcoscenici importanti. Valore? I numeri li lascio al presidente, è evidente che dipende dalle prestazioni: se continua così è ovvio che varrà di più".