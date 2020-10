Ds Spezia: "Il Covid è un problema per tutti. Determinati per conquistare la salvezza"

"La soddisfazione è aver visto la squadra giocare e portare avanti i dettami del nostro allenatore, che lo scorso anno ha vinto la Serie B con grande merito e che ora sta imponendo le sue idee, anche i ragazzi sono molto presi". Parla così Mauro Meluso, direttore tecnico dello Spezia, ai microfoni di Lady Radio in vista della gara contro la Fiorentina: "Le assenze? Il Covid è un problema per tutti, per una neo-promossa è ancora più serio rispetto alle altre. Soprattutto quando vengono colpiti titolari come Marchizza... Il 20 agosto abbiamo chiuso il campionato scorso con i playoff, ma al 2 o 3 settembre la squadra era già di nuovo in campo. Non c'è stato adeguato riposo né preparazione, e per questo abbiamo una serie di infortuni che ci stanno condizionando. Partiamo dal presupposto che bisogna convivere con le difficoltà, e la prossima per noi è come se fosse la finale della Coppa del Mondo".

Quanto credete nella salvezza?

"Siamo determinati e combatteremo con tutte le nostre forze. Il campionato è difficilissimo: ci sono realtà consolidate che partono con vantaggi oggettivi, ma allo stesso tempo dovremo fare di tutto per riuscirci, come quasi accaduto anche lo scorso anno al Lecce, dove lavoravo".