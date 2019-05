© foto di Giacomo Morini

Per la Fiorentina è in arrivo un altro giovane talento dai Balcani. Ospite del media Sport Arena, il ds della Stella Rossa di Belgrado Dimitrije "Mitar" Mrkela ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo sbarco in estate del terzino classe 1999 Aleksa Terzic: "Terzic alla Fiorentina per quanto mi riguarda è un'operazione conclusa. Giocherà con Vlahovic"