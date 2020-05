Ds Torino: "Mercato? Ho le idee chiare, ma è stupido non pensare alle prossime 13 partite"

vedi letture

Nuova conferenza stampa per Davide Vagnati, da pochi giorni nuovo ds del Torino. Tra le altre cose, il dirigente granata si è soffermato anche sul mercato che verrà: "Se cambieranno le modalità? Non è il momento di dire cosa faremo e cosa no. Ho le idee chiare, ma è stupido e da stolti non pensare alle prossime 13 partite. Valutiamo bene cosa abbiamo in casa, poi non ci tireremo indietro e non ci faremo trovare impreparati".

Come gestirete i giocatori in scadenza in vista della ripresa del campionato?

"Non è una cosa che dipende direttamente dai singoli club, bisognerà trovare una soluzione condivisa dall'alto".

Che mercato sarà quest'estate?

"Difficile prevederlo, ma noi abbiamo un presidente importante con una solidità finanziaria non scontata: altri club non hanno questa fortuna. Sarà un mercato un po' rallentato, ma bisogna iniziare anche a capire quali saranno le modalità e le tempistiche per le trattative".