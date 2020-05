Ds Torino: "Zaza-Belotti, nessun problema. Sirigu e Rincon? Avremo bisogno di tutti"

Nuova conferenza stampa per Davide Vagnati, da pochi giorni nuovo ds del Torino. Tra le altre cose, il dirigente granata si è soffermato anche su alcuni singoli della rosa: "Belotti è compatibile con Zaza? I giocatori possono sempre giocare insieme. Sono due calciatori importanti, Zaza è molto tecnico che può venire a legare il gioco mentre Belotti è più una prima punta che attacca la profondità. Ma secondo me possono giocare insieme, non vedo problemi. Sarà ovviamente il mister a decidere".

Come ha visto Sirigu e Rincon?

"Non vivo di retorica, sono tutti professionisti. Ho detto che Belotti è attaccato perché ho visto come si allena, poi è l'atteggiamento che determina cosa voglia fare un giocatore. Il Gallo dà sempre il cento per cento, vuole portare a termine la stagione nel migliore dei modi. Abbiamo tanti giocatori importanti, abbiamo bisogno di tutti: ci saranno cinque cambi, quindi in una partita possono giocare in 16. Tutti devono dare il massimo e il tecnico avrà la possibilità di cambiare quasi al 50 per cento la formazione iniziale".