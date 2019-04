Ds Watford: "L'Arsenal ha gestito le energie per la sfida contro il Napoli"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Prima di affrontare il Napoli, l'Arsenal ha superato 1-0 il Watford, ieri, in Premier League. All'indomani della sfida, Filippo Giraldi, direttore sportivo del Watford, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto un Arsenal diverso. Il Watford ha fatto meglio ma ci sono costati cari un paio di errori commessi. Ho visto un Arsenal che pensava a gestire le energie in vista del Napoli. Onestamente la sconfitta che abbiamo subito è bugiarda, l'Arsenal vista giovedì e quella vista ieri sono diverse. Fino ad ora l'Arsenal fa fatica in trasferta ma ieri è stata la prima volta che non prendono gol in trasferta. Resta una partita difficile per il Napoli che, all'andata, è stato remissivo. I Gunners hanno giocato con quattro calciatori con grandi qualità tecnica: Ramsey, Ozil, Aubameyang e Lacazette, non avevano mai giocato tutti e quattro insieme. Io penso che al San Paolo Emery schiererà più giocatori di sacrificio che di qualità. Se il Napoli sarà aggressivo ha molte possibilità per mettere in difficoltà l'Arsenal".